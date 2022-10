Matthew Perry: Habe neun Millionen ausgegeben, um nüchtern zu werden

New York – "Friends"-Schauspieler Matthew Perry hat sich in einem Interview mit der New York Times ausführlich zu seiner Suchterkrankung geäußert. "Ich habe wahrscheinlich neun Millionen Dollar oder so ausgegeben, um nüchtern zu werden", sagte der 53-Jährige. Laut New York Times sagte der Schauspieler weiter, dass er seit 18 Monaten nicht mehr trinke und keine Drogen nehme.

Das Interview gab der Schauspieler anlässlich der Veröffentlichung seiner Autobiografie "Friends, Lovers and the Big Terrible Thing", die am 1. November erscheint. Das Buch soll auch einen Blick hinter die Kulissen der US-Kultserie "Friends" werfen, in der Perry Chandler Bing spielte. Die Sitcom lief zwischen 1994 und 2004. Im Mai 2021 kamen alle sechs "Freunde" in der Sondersendung "Friends: The Reunion" vor der Kamera zusammen. (APA/dpa)