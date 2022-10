Adler erkämpften 5:3-Sieg

Kitzbühel – Die Adler fliegen momentan von Sieg zu Sieg. Nach dem Erfolg in Klagenfurt feierten die Eishockey-Cracks des EC Kitzbühel am Samstag zu Hause gegen Gröden mit 5:3 (0:1, 4:1, 1:1) ihren zweiten Sieg in dieser Woche. Den besseren Start erwischten die Grödner und gingen mit 0:2 in Führung. In einer extrem umkämpften Phase mit vielen Strafen drehten die Adler durch Treffer von Niemelä (zweimal), Urbanek und Kreuter die Partie zum 4:2. Hook erzielte das fünfte Tor für Kitzbühel. (TT)