Von Schmetterling bis Zombie: Heidi Klum stimmt auf Halloween ein

New York – Model Heidi Klum (49) stimmt eine Woche vor Halloween auf das traditionelle Gruselfest am 31. Oktober ein. Die gebürtige Deutsche, die in ihrer US-Wahlheimat den Ruf als "Queen of Halloween" weg hat, postete am Montag ein Video mit einem Rückblick auf einige ihrer Lieblingskostüme. Als Alien habe sie 2019 "total widerlich" ausgesehen, erzählt Klum – mit Vampirzähnen im Mund.