Hinterhuber im „Reich für die Insel“: Spiel mit dem Gleichen, nicht demselben

Variation von Sechsecken in den Farben Pink, Silber und Dunkelblau in einer sechsteiligen von Christoph Hinterhuber in Acryl auf 60 x 50 Zentimeter große Leinwände gemalten Serie. © Daniel Jarosch

Von Edith Schlocker

Entgeltliche Einschaltung

Innsbruck – Für seine Inszenierung des gläsernen Kubus outet sich der Tiroler Konzeptkünstler Christoph Hinterhuber als Individuum mit zwei Identitäten. Um im unteren Geschoß als ganz „normaler“ Maler daherzukommen, während in dem darüber sein Alter Ego DJ Everybody seinen ganz großen Auftritt hat. Zelebriert als Spiel in zwei Varianten, die sich technisch genauso wie formal bzw. in den Botschaften, die sie transportieren, gar nicht so klar unterscheiden, wie man auf einen ersten Blick meinen möchte.

Nicht nur, weil ein sehr pinkes Pink da wie dort auftaucht. Bei den Bildern, die der 53-Jährige mit – echtem – Silber und einem ganz dunklen Blau, das dem von Anish Kapoor sehr nahe komme, kombiniere, so der Künstler. Gemalt ganz klassisch in Acryl auf 65 x 50 Zentimeter große Leinwände. In einer zweiten, formatmäßig größeren Serie wird es durch die Kombination des Pink mit Blau, Rot, Grün und Gelb dagegen sehr bunt.

Da wie dort ein klar aus Sechsecken gebautes, zart weiß umrahmtes Wabenmuster variierend, das zwar immer das gleiche, aber nie dasselbe ist. Je nach dem Anteil bzw. der Verteilung der einzelnen Farben, die sich dadurch ergebe, dass er beim Malen jedes Bildes immer mit einer anderen Farbe anfange, so Hinterhuber. Da kann es durchaus vorkommen, dass es auf einem der Bilder nur zwei Sechsecke in Silber gibt und dafür 13 pinke oder umgekehrt. Fixpunkt bei jeder der Varianten ist allerdings ein aus sieben Sechsecken gebildetes Bildelement, das an eine Blume erinnert.

Als prinzipiell konzeptioneller Denker liebt Hinterhuber dieses Umkreisen von Modulen in einem höchst konzentrierten Tun. In zwei Schichten sind diese Bilder gemalt, deren formale Stringenz dadurch reizvoll emotional aufgeweicht wird, indem die Farbe bisweilen leicht wolkig daherkommt.

Nächtens bringt eine aus sechs Glühbirnen gebildete Hinterhuber’sche „Raumzeichnung“ die in der gläsern umhausten „Insel“ hängenden Bilder zum Leuchten. Per Zufallsgenerator werden dagegen die drei verschiedenen Sounds eingespielt, die im oberen Geschoß die 3-D-Animationen von DJ Everybody akustisch durchpulsen. Schlagwörter wie Demokratie, Transgression, Praxis, Autonomie oder Digitalkultur blinken hier immer anders und doch immer gleich im Loop auf großen Monitoren. Zelebriert als Referenz an eine alte Arbeit Hinterhubers, allerdings aufgemotzt durch eine komplett neue Textur.