Mautpflicht am Fernpass vereinbart, Bahnausbau im Unterland noch bis 2034

Innsbruck – Es ist eines der seit Jahren viel diskutierten, aber auch umstrittensten Vorhaben, um die Verkehrslawine vor allem zu Stoß- und Reisezeiten am Fernpass besser in den Griff zu bekommen und die Bevölkerung im Gurgltal und im Außerfern zu entlasten: der 1,3 Kilometer lange Fernpasstunnel. In den Regierungsverhandlungen zwischen ÖVP und SPÖ war er ebenfalls zentrales Thema.