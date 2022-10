Gerichtssplitter: Milde Strafe für 43-Jährigen nach Banküberfall in Innsbruck

Innsbruck – Ein Banküberfall beschäftigte am Montag das Innsbrucker Landesgericht. Auf der Anklagebank musste ein 43-Jähriger Platz nehmen, der im Februar mit einem Zettel in der Hand eine Bank in Innsbruck überfallen hatte. „Überfall!!! Habe eine Waffe und ich bin verzweifelt, legen Sie das Geld in den Beutel“ stand auf dem Papier, das er am Schalter vorlegte. Daraufhin übergab ihm eine Mitarbeiterin 14.850 Euro. Der Räuber flüchtete, konnte aber kurz darauf von der Polizei gefasst werden. Über sein Tat-Motiv sagte der Angeklagte vor Gericht: „Ich war verzweifelt, weil ich hohe Schulden bei Freunden hatte.“ Unter anderem 3000 Euro bei einem Bekannten, der ihm kurz vor der Tat eine Nachricht schrieb. Den spontanen Entschluss zum Überfall habe er übernächtig und unter Alkoholeinfluss getroffen. Vor Gericht gestand er den Überfall und betonte, dass es ihm „sehr leid“ tue. Das nicht rechtskräftige Urteil von 15 Monaten Haft fiel für einen Raub gering aus, weil der Angeklagte nicht vorbestraft war, alles gestand und das Geld sichergestellt wurde.