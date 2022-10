„Songs for a New World“: Heilsbotschaften aus anderer Zeit

Ein komödiantischer Höhepunkt: Laura Schneiderhan als mit ihrem Leben hadernde Frau Nikolaus in „Songs for a New World“. © TLT/Gufler

Von Joachim Leitner

Innsbruck – Die Neue Welt, also Amerika, ist im 20. Jahrhundert zum Anführer der Ersten Welt geworden. Und gegen Ende des Jahrhunderts, die so genannte Zweite Welt kollabierte gerade der Abwicklung entgegen, sah es kurz so aus, als seien diese Welt und ihre global exportierten Ideen die einzigen, die das „Jahrhundert der Extreme“ unbeschadet überdauern könnten. Der Pophistoriker Chuck Klostermann beschreibt diese Zeit im Buch „The Nineties“ (aus amerikanischer Perspektive) als Periode unbeschwerter Sinnsuche.

In die Mitte dieser „Nineties“ fällt die Entstehung von Jason Robert Browns Stück „Songs for a New World“, das wahlweise als Musical, theatraler Liederzyklus oder als Revue geführt wird. In Innsbruck, wo das Stück derzeit in den Kammerspielen zu sehen ist, hat Regisseur Alexander Kratzer die „Lieder für eine Neue Welt“ als Singspiel aufbereitet – musikalisch makellos und sehr schön gespielt. „Songs for a New World“ reiht 16 Lieder als Impressionen US-amerikanischer Lebenswelten aneinander. Es gibt keinen narrativen Faden, aber wiederkehrende Themen: Die Figuren wollen die Demütigungen des Alltags hinter sich lassen – und steuern auf neue zu; sie träumen größer, höher, weiter, von der Liebe – oder wenigstens von einer Yacht. Der gute alte „American Dream“ also. Die zentralen Erbauungsbotschaften des Stücks werden früh an eine Wand gesprüht: „Hope“ und „No Fear“. Aus dem „No Fear“ wird später „No War“. Subtil geht anders. Aber notwendig ist es allemal, Singen und Spiel in die Gegenwart zu öffnen. Und der ähnlich ungekünstelte Hinweis auf die Krisen-, Konflikt-, Katastrophen- und Kriegsgebiete dieser Welt, der den von Patriotismus triefenden Song „Flaggenmacherin“ rahmt, ist es auch.

Überhaupt nähert sich Regisseur Kratzer Browns eingängigen Ohrenschmeichlern – das Neue-Welt-Motiv etwa erinnert stark an „Elisabeth“ – aus wohlüberlegter, oft ironischer Distanz. Er setzt die Klein- und Kleinstdramen in eine Bürokratenhölle: tippen, heften, abgelegen. Ausstatter Michael D. Zimmermann hat dafür einen mausgrauen Multifunktionswürfel mit Treppen und Türen gebaut. Durch Drehbühneneinsatz und effektive Lichtsetzung wird der vom Büro zum Gefängnis zum Penthouse zur Ecke in dubioser Gegend. Und zum Ausdruck innerer Zustände sowieso. Den Rest erledigt das Ensemble, gesanglich – wie gesagt – einwandfrei und darstellerisch eindrucksvoll. Laura Schneiderhan setzt als frustrierte Nikolaus-Gattin in – Kurt Weill lässt grüßen – „Surabaya Santa“ einen komödiantischen Höhepunkt ins kurzzeitig vorweihnachtliche Dekor. Auch ihre Interpretation von „Sterne und Mond“, des wohl bekanntesten Songs des Stücks, macht Eindruck. Schön ist die Idee, Andrea De Majo ein Lied lang genervt ein Feuerzeug suchen zu lassen. Überhaupt ist „Songs for a New World“ dann am besten, wenn die Songtexte nicht nachgestellt werden, sondern frei damit gespielt und hintersinnig geblödelt werden darf. Julia Steingaß hat die etwas undankbare Aufgabe, all-amerikanischen Optimismus zu versprühen und gutgläubige Heilsversprechen zu geben. Heil und Heiland allerdings verpuffen prompt als falscher Zauber: Sascha Zarrabi steckt schon eine Szene später als „König der Welt“ in der Zwangsjacke.

Musikalisch gibt Hansjörg Sofka als Band-Leiter am Piano den Ton vor. Browns Kompositionen sind klinisch glatt. Man könnte Disney-Filme dazu drehen. Die Band lässt den Songs Raum zum Leben. Gerne hätte man auch ihr Spiel auf der Bühne gesehen. Es gibt, keine Frage, tausend gute Gründe, die dagegen sprechen: Akustik, Elektronik, et cetera. Aber wünschen, hoffen und träumen, das lehrt diese Produktion, darf man ja.