Maßgeschneiderte Jobs für Mütter im Osttiroler Pustertal

Beim Waffel- und Süßwarenhersteller Loacker in Heinfels arbeiten heute rund 380 Angestellte, 60 Prozent davon sind Frauen. © Loacker

Von Catharina Oblasser

Entgeltliche Einschaltung

Heinfels – Mamas gesucht: Wenn der Personalmangel immer gravierender wird, wenden sich Firmen jenen Bevölkerungsgruppen zu, die als Arbeitskräfte bisher meist wenig begehrt waren. Stichwort: Betreuungspflichten.

Auch in Osttirol ist das mittlerweile so. Der Bezirk Lienz, der jahrzehntelang Arbeitslosenquoten um die zehn Prozent verzeichnete, hat heute genauso zu kämpfen wie alle anderen. Nicht nur Fachkräfte fehlen, sondern Personal im Allgemeinen. „Es stimmt, dass es in Osttirol viele offene Stellen gibt, im Tourismus oder im Handel genauso wie in der Industrie“, sagt Reinhard Lobenwein, Geschäftsführer der Wirtschaftskammer Lienz.

Im Osttiroler Pustertal, rund um die Gemeinden Heinfels und Sillian, soll nun Bewegung in den Arbeitsmarkt kommen. So wie viele andere Betriebe ist auch der Südtiroler Waffel- und Süßwarenhersteller Loacker in Heinfels intensiv auf Mitarbeitersuche. Von den 380 Angestellten sind 60 Prozent weiblich, und auch für die Zukunft setzt der Betrieb auf Frauen. Speziell den Müttern nach der Babypause soll der Wiedereinstieg leicht gemacht werden. „Wir hoffen auf eine ganzjährige und ganztägige Kinderbetreuung, entweder in Heinfels oder in Sillian“, meint Geschäftsführer Frank Jürgen Hess. Die neue Einrichtung soll für alle Firmen der Region da sein, von Arnbach bis Abfaltersbach oder noch weiter.

Planungsverbands-Obmann Matthias Scherer bremst: „Dieses Vorhaben steckt noch in den Kinderschuhen, da sind noch viele Gespräche nötig.“

Nicht nur junge Mamas, auch ältere Mütter will die Firma ansprechen: „Wenn die Kinder größer sind, möchten viele Frauen wieder in den Beruf, aber nur halbtags, am liebsten von acht bis zwölf Uhr“, erklärt Hess weiter. Die Loacker fährt allerdings rund um die Uhr im Drei-Schicht-Betrieb, und eine Schicht dauert länger als vier Stunden. „Für diese Frauen bieten wir eine Pool-Lösung an“, beschreibt der Loacker-Geschäftsführer. „Wenn einmal Engpässe entstehen, zum Beispiel durch Krankenstände, dann werden die Frauen in diesem Pool angerufen und gefragt, ob sie einspringen können.“ Ein Grundgehalt gibt es aber auf jeden Fall. Und schließlich bleiben auch ältere Frauen nicht unbeachtet. „Wir sprechen alle Altersgruppen an. Auch über 50-Jährige werden neu angestellt“, so Alexandra Leitner, Personalverantwortliche des gesamten Loacker-Unternehmens.