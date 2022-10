Auto stürzte in Galtür rund 20 Meter ab: Lenker (19) und Beifahrerin (15) verletzt

Galtür – Bei einem Autoabsturz in Galtür sind am Montagabend zwei junge Einheimische verletzt worden. Der Wagen war von einem 19-Jährigen gelenkt worden und geriet auf einer regennassen Privatstraße über den Fahrbahnrand hinaus. Beim Sturz über die angrenzende Böschung überschlug sich der Pkw und blieb in einem Gebüsch hängen. Die Rettung brachte den Lenker und seine 15 Jahre alte Mitfahrerin ins Krankenhaus nach Zams. Das schwer beschädigte Auto wurde von der Feuerwehr Galtür geborgen. (TT.com)