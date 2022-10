Innsbrucker Studie zeigt Formbarkeit von Mikrobiom im Verdauungstrakt

Innsbruck/Bruneck – Eine Studie der Medizinischen Universität Innsbruck gemeinsam mit dem Krankenhaus Bruneck in Südtirol hat eine Formbarkeit des sogenannten Mikrobioms im Verdauungstrakt, also der dortigen Mikroorganismen-Gesamtheit, belegt. Formen ließe sich jenes etwa durch sportliche Aktivität oder gesunde Ernährung. In die Studie, die im Oktober im Fachmagazin "Nature Aging" publiziert wurde, wurden 304 Personen zwischen 65 und 98 Jahren miteingeschlossen.

Als Basis dafür habe die "Bruneck-Studie", die seit 1990 durchgeführt wird, gedient, sagte Herbert Tilg von der Medizinischen Universität Innsbruck, der an der Verfassung der Studie beteiligt war, im APA-Gespräch. An jener seien anfangs 1000 Personen beteiligt gewesen. "In dieser noch immer laufenden Studie wurden die Personen im Fünfjahrestakt genauestens begleitet", fügte er hinzu. Man habe dort unter anderem mit Fragebögen, klinischen Untersuchungen, Ultraschall und Laborbefunden gearbeitet", so Tilg.