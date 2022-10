ÖFB gibt Tauziehen mit Kroatien um Verteidiger Ljubicic nicht auf

Salzburg – Teamchef Ralf Rangnick hat im Tauziehen um Legionär Robert Ljubicic noch nicht aufgegeben und sich hoffnungsvoll geäußert. „Dass er sich schon entschieden hätte, für Kroatien zu spielen, stimmt definitiv nicht", sagte der Trainer des Fußball-Nationalteams am Montagabend bei „Sport und Talk aus dem Hangar-7" auf ServusTV. Der 23-jährige Ljubicic war im Sommer von Rapid zum kroatischen Meister Dinamo Zagreb gewechselt und überzeugte zuletzt oft als Linksverteidiger.

Unter anderem auch gegen Salzburg in der Champions League. Auf dieser Position herrscht in der ÖFB-Auswahl akuter Personalmangel. Laut kroatischen Medienberichten in der vergangenen Woche soll sich der ehemalige Nachwuchs-Teamspieler bereits für Kroatien entschieden haben. Der Technische Direktor des kroatischen Verbandes, Stipe Pletikosa, soll Ljubicic und dessen Familie demnach davon überzeugt haben, künftig für das Heimatland seiner Eltern zu spielen.