Sozialer leben ohne soziale Medien im „Offtober“

Offline-Expertin. Die Vorarlbergerin Linda Meixner hat das „Offline Institute“ gegründet. Sie weiß, dass sie sich mit 122.000 Followern auf Instagram auch Kritik aussetzt: „Oberflächlich betrachtet könnte man sagen, da kommt eine Influencerin und will uns erzählen, wie man offline geht.“ Aber sie will ihre Reichweite nutzen, um ihre wissenschaftlichen Erkenntnisse zu verbreiten und zu erklären, was mit uns geschieht, wenn man zu viel online ist.