Frau befreite unter Baum eingeklemmten Mann in Pfaffenhofen mit Motorsäge

Pfaffenhofen – Von einem umstürzenden Baum ist am Dienstagnachmittag ein 52-Jähriger in Pfaffenhofen eingeklemmt worden. Wie die Polizei berichtet, wollte der Mann gegen 16.30 Uhr den Baum vor seiner Berghütte fällen. Als er ihn fast durchgeschnitten hatte, kippte er zur Seite und klemmte den Mann im Bereich der Hüfte und Wirbelsäule ein.

Die Lebensgefährtin des Einheimischen – sie hielt sich in der Hütte auf – bemerkte den Vorfall und schritt sofort zur Tat. Sie schnitt den Baum mit einer Motorsäge so auseinander, dass sie den Mann darunter befreien konnte. Anschließend brachte sie ihren Partner in die Hütte und setzte einen Notruf ab.