22:28 gegen Bregenz: Nächste Pleite für Schwazer Handballer in der Osthalle

Schwaz – Nichts wurde aus dem im Vorfeld viel beschworenen Befreiungsschlag. Nachdem sich Schwaz zuletzt immer wieder selbst um die Früchte gebracht hatte, gingen die Hausherren am Dienstag in der Osthalle gegen Rekordmeister Bregenz mit 22:28 unter. Es war die achte Niederlage im achten Ligaspiel – der historische Negativlauf fand damit seine unschöne Fortsetzung.

Schon zur Pausenerfrischung war die Partie gelaufen, lag die Hagleitner-Truppe doch mit 9:16 zurück. Dabei hatte man zumindest in den ersten 20 Minuten noch auf Augenhöhe agiert. Letztlich (viel) zu wenig, um die Negativspirale zu verlassen. Nächste Chance: am 12. November bei den Fivers in Margareten. Es wird nicht einfacher. (m.i.)