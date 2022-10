Geschichte der Gerichtsvorsteher: Enthüllung auf Schloss Landeck

Landeck – Dass sich eine gute Mitschrift später noch bezahlt machen würde, das bekam so mancher schon damals in der Schulzeit gepredigt. Doch nicht nur in alten Klassenzimmern, sondern auch im historischen Gerichtszimmer von Schloss Landeck wird seit jeher großer Wert auf Dokumentation gelegt – um genau zu sein, schon seit dem Jahr 1254. Denn seither werden alle amtierenden „Richter und Pfleger“ in Landeck auf einer Tafel namentlich erfasst. Der Antritt des neuen Gerichtsvorstehers des Bezirksgerichts, Bruno Schönherr, bot schließlich den perfekten Anlass, diese zu erweitern und am vergangenen Montag feierlich zu enthüllen.