Ledl-Rossmann, Kircher, Blanik: Frauen-Trio weiterhin am Landtags-Ruder

LH Mattle war der erste Gratulant des neuen Landtagspräsidiums, welches mit Präsidentin Sonja Ledl-Rossmann (Mitte), Sophia Kircher und Elisabeth Blanik (r.) fest in Frauenhand ist.

Innsbruck – Sonja Ledl-Rossmann (VP) hatte gestern viel zu tun. Noch in ihrer Funktion als Landtagspräsidentin des alten Landtages (2018–2022) war es an ihr, 35 Mandatarinnen und Mandatare im Rahmen der konstituierenden Sitzung anzugeloben. Von Markus Abwerzger (FP) bis Herwig Zöttl (Liste Fritz). Sie selbst gab den Eid in die Hand von Josef Geisler. Letzterer übernahm dies kraft Geschäftsordnung des Tiroler Landtages im Sinne des „Altersvorsitzes“.