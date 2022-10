Unfall mit Fahrerflucht in Innsbruck: Lenker ließ verletzte 15-Jährige zurück

Innsbruck – Ohne im Besitz eines Führerscheins zu sein und ohne Zustimmung der Fahrzeugbesitzerin fuhr ein 27-Jähriger am Dienstagabend mit dem Auto seiner Freundin durch Innsbruck. An einer Kreuzung in Hötting fuhr er gegen 20.35 Uhr auf das Moped einer 15-Jährigen auf, die dadurch zu Sturz kam und vor dem Auto liegend einige Meter weitergeschoben wurde. Der 27-Jährige hielt kurz an, fuhr dann jedoch weiter und ließ die Verletzte auf der Straße liegen.