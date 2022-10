Raucherzonen vor Eingängen: Durch eine Rauchwolke ins Gebäude

Innsbruck – Nikotingeruch liegt in der Luft im Eingangsbereich eines Innsbrucker Einkaufszentrums. Zwei Raucher haben sich vor Betreten der rauchfreien Shopping Mall im Freien eine Zigarette angezündet. Eltern, die mit ihren kleinen Kindern ins Kaufhaus wollen, müssen an ihnen vorbei und sind damit dem Passivrauch ausgesetzt.

Auch auf Bahnhöfen wird immer wieder direkt im Eingangsbereich geraucht, ganz besonders trifft dies am Innsbrucker Hauptbahnhof zu. Zwar sind die Innenräume und seit 2020 auch die Bahnsteige österreichweit rauchfrei, nicht aber der Vorplatz. „Wir haben am Eingang Aschenbecher platziert, damit die Fahrgäste vor Betreten des Bahnhofs ihre Zigaretten loswerden können“, erklärt ÖBB-Sprecher Christoph Gasser-Mair. Auf den Vorplatz habe man aber keinen Einfluss, da dieser von der Stadt Innsbruck verwaltet werde. Die ÖBB würden aber zu Gesprächen zur Verfügung stehen, wenn die Stadt am Vorplatz ein Rauchverbot plane. „Die Frage ist aber, ob so etwas überhaupt umsetzbar ist und Sinn macht“, sagt Gasser-Mair.