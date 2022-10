Bobpilotin Beierl nach ihrem Schlaganfall: „Möchte im November in Igls fahren“

Katrin Beierl möchte noch einmal zu Olympia: „Es wäre einfach einmal cool, bei Winterspielen zu fahren, die nicht in Asien sind.“ © Falk

Ein Schlaganfall am 11. August 2022 hat Ihr Leben verändert. Wie geht es Ihnen heute?

Katrin Beierl: Gott sei Dank hat sich nicht so viel verändert. Es ist gut ausgegangen, ich habe halt ein paar Einschränkungen. Wenn ich für die Uni etwas am Computer schreiben oder lesen muss, bekomme ich totale Kopfschmerzen. Seit dieser Woche darf ich zumindest wieder trainieren. Das Gute: Bis auf die Einschränkungen beim Sehen können mir die Ärzte garantieren, dass alles wieder weggeht: die Müdigkeit, die Kopfschmerzen. Das mit dem Sehen – da weiß man nicht, wie viel wiederkommt. Daher durfte ich am Anfang auch nicht Auto fahren. Das hat sich in der Zwischenzeit wieder deutlich verbessert, das war für mich wirklich wichtig. Mir ist es lieber, nie wieder mit dem Bob als mit dem Auto zu fahren. Das ständige Hin- und Herführen-Lassen war sehr mühsam.

Sie haben sich auf einer Peru-Reise befunden, als es Ihnen plötzlich schlechter ging. Schildern Sie doch bitte, was dort genau passierte.

Beierl: Ich habe ferngesehen – und plötzlich hat mir das halbe Bild gefehlt. Aufgrund meiner Migräne war das jetzt nicht ganz so ungewöhnlich, die Art und Weise allerdings schon. In der Folge ist mir auch noch buchstäblich die Hand eingeschlafen, die komplette linke Körperseite war weg. Beide Augen waren schließlich betroffen: Beim rechten fällt das gar nicht auf, das schaltet das Hirn weg. Links fehlt mir ein Teil des Blickfelds. Durch eine Störung im Sehzentrum flimmert links unten alles.

Sie haben in Peru schließlich eine Ärztin aufgesucht. Schrillten bei ihr nicht sofort die Alarmglocken? Hatten Sie eine Vorahnung?

Beierl: Peru ist ein Dritte-Welt-Land und so gestaltet sich auch die medizinische Versorgung. Ich war in einer Stadt, die auf 3500 Höhenmetern liegt. Zuerst habe ich vermutet, dass es die Höhenkrankheit ist. Ich bin dann 1000 Meter tiefer runtergegangen, die Ärztin war auch sehr bemüht. Menschlich super, fachlich etwas eingeschränkt. Sie hat meine Symptome sogar ge­googelt, konnte sich aber keinen Schlaganfall vorstellen.

Genau ein solcher wurde nach Ihrer Rückkehr im Wiener AKH festgestellt. Zu diesem Zeitpunkt waren Sie 28 Jahre jung und Spitzensportlerin. Haben Sie damit gerechnet?

Beierl: Jeder würde in dieser Situation das Internet fragen. Für mich gab es drei Optionen: Netzhautablösung, Gehirntumor oder Schlaganfall. Ein Augenarzt hat erst alles durchgecheckt, das Auge war gesund. Eine Neurologin hat ein MRT veranlasst und dann wurde der Schlaganfall festgestellt. Mein erster Gedanke: Geil, kein Gehirntumor! Ich hatte ja drei Tage Zeit, um mich darauf vorzubereiten, was da kommt. Von den ganzen Sachen ist der Schlaganfall das Beste. So blöd das klingt: Das knallt einmal, dann ist es so, wie es ist. Und es kann sich dann nur noch verbessern und nicht mehr verschlechtern. Schlaganfall, mit der Diagnose konnte ich „arbeiten“ ...

Laut den Ärzten war es nicht der erste, sondern sogar schon der dritte Schlaganfall ...

Beierl: Nach ein paar Tagen haben sich die Radiologen noch einmal zusammengesetzt und noch zwei weitere Vernarbungen im Kleinhirn festgestellt. Eine konnte man ungefähr zuordnen, die andere nicht.

Wurde inzwischen herausgefunden, was der Auslöser war?

Beierl: Sie haben körperlich alles durchgecheckt, sie finden nichts. Mein Neurologe in Tirol ist davon überzeugt, dass es aus der Migräne entstanden ist. Da ich doch fünf, sechs Mal im Monat Migräne mit Sehstörungen gehabt habe. Da macht schon einmal ein Gefäß zu.

Wie war die Zeit im Krankenhaus? Es blieb Ihnen wahrscheinlich sehr viel Zeit zum Nachdenken ...

Beierl: Gar nicht! Die erste Woche konnte ich nicht schlafen, höchstens zwei Stunden, schlaganfallbedingt, ewig viele Untersuchungen. Irgendwann habe ich gedacht, ich poste es ... und das ist dann medial explodiert quasi. Ich habe das total unterschätzt.

Was hat sich alles seit dem Vorfall in Ihrem Leben verändert?

Beierl: Mittlerweile nicht mehr viel, ich darf wieder trainieren. Ich schaffe natürlich nicht mehr die Belastungen, weder im Training noch auf der Uni. Ich werde als Polizeisportlerin weiter unterstützt. Mitte November möchte ich in Igls wieder die ersten Fahrten machen. Von den Ärzten habe ich die Freigabe. Ich brauche halt noch einen Bremser (lacht).

Sie waren bereits zwei Mal bei Olympischen Winterspielen und haben den Gesamtweltcup gewonnen. Ihr großer Traum ist es, noch einmal im Zeichen der Ringe zu starten. Lebt diese Vorstellung noch?

Beierl: Es geht mir gar nicht um das dritte Mal Olympische Winterspiele, aber es wäre einfach einmal cool, bei Spielen, die nicht in Asien sind, zu fahren. Cortina an sich wäre schon toll, aber es besteht ja auch noch die Chance, dass die Olympia-Bewerbe in Innsbruck ausgetragen werden. Im Februar will ich voll ins Training einsteigen. Ich muss dann schauen, ob es körperlich überhaupt noch Sinn macht.

Mit dem Bob sind Sie mit über 100 km/h durch den Eiskanal gerast. Haben Sie jetzt Angst davor, sich wieder reinzusetzen?

Beierl: Jetzt nicht, generell schon. Wenn du in Sigulda oben stehst, nachdem du in der Woche zwei Mal gestürzt bist, kommt Angst hoch. In Igls gar nicht. Es ist 100 Mal sicherer, als mich in ein Auto zu setzen und zu fahren. Es ist zwar schnell und man darf den Respekt nicht verlieren, aber es ist weitaus sicherer als viele andere Sachen. Kein Sturz ist schön, aber Angst davor habe ich keine.