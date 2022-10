Österreichische Gourmetwoche: Kochkunst führt zwei Tiroler nach Singapur

Schönberg, Innervillgraten – Wenn am 29. Oktober in Singapur die erste Österreichische Gourmetwoche beginnt, sind Armin Leitgeb und Josef Mühlmann ganz vorne mit dabei. Die beiden Tiroler servieren gemeinsam ein Sechs-Gänge-Menü, das die alpine Küche in den Mittelpunkt stellt.

Leitgeb (46), der in Schönberg im Stubai zu Hause ist, hat mehr als 20 Jahre Kocherfahrung, unter anderem in Spitzenrestaurants in München, im Elsass oder in Kalifornien. Mühlmann (41) stammt aus Innervillgraten. Er kochte in Deutschland und im Nahen Osten, bevor er 2003 den familieneigenen Gannerhof übernahm. Die beiden servieren im luxuriösen Hotel „Andaz Singapore“ Backhendl mit Gurkensalat und Kürbiskernöl, geschmorte Lammkeule oder Bratapfel. Sogar die Osttiroler Schlipfkrapfen haben ihren Auftritt im asiatischen Inselstaat.