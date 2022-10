17,5 Milliarden Euro an russischem Vermögen EU-weit eingefroren

Brüssel – In der EU wurden seit Verhängung der ersten Sanktionen gegen russische Oligarchen am 28. Februar bereits 17,5 Milliarden Euro an Vermögenswerten eingefroren. Dazu zählen neben Bankkonten auch Jachten und Villen. Das sagte ein Sprecher der EU-Kommission am Donnerstag im Ö1-Morgenjournal. Sieben EU-Staaten haben besonders viel Vermögen eingefroren, darunter Österreich. Das liege nicht nur am Umfang der Vermögensbestände, sondern auch am Engagement der jeweiligen Staaten.