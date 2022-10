Nach Brand bei Kiefersfelden: A12 am Freitagvormittag nur einspurig befahrbar

Kufstein – Nachdem am Nationalfeiertag ein Klein-Lkw und ein Wohnmobil samt Anhänger auf der A12 bei Ebbs völlig ausgebrannt sind, muss am Freitag die Fahrbahn saniert werden. Wie die Asfinag mitteilte, entstanden bei Kiefersfelden massive Schäden. Deshalb wird ab 7.30 Uhr bis vermutlich Mittag nur eine Spur in Fahrtrichtung Innsbruck zur Verfügung stehen. Es kann also in dieser Zeit zu Verkehrsbehinderungen kommen.