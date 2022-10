Bach in Imst verfärbt, Umweltalarm ausgelöst: Das war die Ursache

Beim Auswaschen von Fässern ist am Donnerstagvormittag die grüne Flüssigkeit durch ein Verbindungsrohr in den Bach gelaufen.

Imst – Helle Aufregung herrschte Donnerstagvormittag in Imst: Der Piger wälzte sich in leuchtender neongrüner Farbe in den Inn. Fischer schlugen Alarm. Auch der Eigentümer der Gummifabrik erklärt, dass man sofort die Behörden verständigt habe. Lange schien sich der Umweltalarm nicht sichtbar gezeigt zu haben, denn der Stadt-Kommandant der Feuerwehr, Roland Thurner, konnte beim Eintreffen keine Färbung mehr feststellen.