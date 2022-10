OMV-Vorstand van Koten übernimmt Agenden von Vorständin Skvortsova

Wien – Der Aufsichtsrat der OMV hat am Donnerstag beschlossen, dass Martijn van Koten zusätzlich zu seinen Refining-Agenden ab 1. November 2022 die Verantwortung für den Bereich Marketing & Trading übernimmt, geht aus einer OMV-Aussendung hervor. Zugleich wurde Martijn van Koten zum Vorstandsmitglied für den neuen Bereich Fuels & Feedstock ernannt, in dem ab 1. Jänner 2023 die Bereiche Refining sowie Marketing & Trading zusammengeführt werden.

Elena Skvortsova scheide mit 31. Oktober 2022 einvernehmlich aus dem OMV-Vorstand aus. "Die Raffinerien spielen in der Energiewende und der Transformation des Unternehmens eine zentrale Rolle. Der Fokus der Raffinerien wird zunehmend auf der Produktion von nachhaltigen Treibstoffen und Rohstoffen für die chemische Industrie sowie auf der Kreislaufwirtschaft liegen. Ich freue mich, dass Martijn van Koten diese Funktion übernehmen wird", erklärte Mark Garrett, Vorsitzender des Aufsichtsrates, in der Mitteilung. Skvortsova habe gemeinsam mit ihrem Team die ersten nachhaltigen Treibstoffe für Geschäftskunden auf den Markt gebracht. "Unter Elenas Führung wurde das Produkt- und Serviceangebot Tankstellen mit klarem Kundenfokus weiter ausgebaut und modernisiert", so Garrett. (APA)