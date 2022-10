„Sturm am Manaslu“: Eine Tragödie kommt auf die Leinwand

Innsbruck – Frühjahr 1972. Einige der besten Bergsteiger Tirols stehen an der Südwand des 8163 Meter hohen Manaslu im Himalaya in Nepal. Für zwei wird es die letzte Bergtour sein.

Heute, 50 Jahre später, erinnern sich die fünf Überlebenden an die tragische Expedition zurück. Gemeinsam haben die Männer – der Expeditionsleiter Wolfgang Nairz, Horst Fankhauser, Oswald Ölz, Hansjörg Hochfilzer und Reinhold Messner – einen Film darüber gedreht. Am 10. November feiert „Sturm am Manaslu“ im Metropolkino in Innsbruck Premiere.

Wobei feiern hier womöglich das falsche Wort ist. „Das, was wir damals getan haben, war nicht richtig“, erklärt Reinhold Messner bei einem Pressegespräch im Vorfeld zur Premiere. Horst Fankhauser sei kurz vor Aufbruch nach Nepal Vater geworden, Franz Jäger ließ damals seine schwangere Frau in der Heimat zurück, erklärt Messner.

Anders als Fankhauser kehrte Jäger damals nicht zurück. Ebenso wenig Andi Schlick. Die beiden Bergsteiger fanden damals bei der Erstbesteigung des Manaslu über die Südwand den Tod. „Ich habe noch genau vor Augen, wie Andi aus unserem Versteck in den Sturm tritt“, erinnert sich Horst Fankhauser zurück. Er habe ihn nicht zurückhalten können. „Ab hier war ich alleine. Alleine in der Hölle.“

Während der Expedition 1972 ereigneten sich gleich zwei Katastrophen: Lawinenabgänge im so genannten Schmetterlingstal und ein Whiteout, bei dem zwei der Bergsteiger die Orientierung verloren hatten. „Wir Bergsteiger gehen freiwillig dorthin, wo wir umkommen könnten, um nicht umzukommen. Dieses Nicht-Umkommen ist die Kunst“, versucht es Messner in Worte zu fassen. Und obwohl bei der Expedition zwei ihrer Bergkameraden das Leben ließen, bereuen die Überlebenden nichts.

Im von Messner finanzierten Film sind neben Original-Fotos auch Tonbandaufnahmen zu hören. Einige der Szenen wurden am Ortler nachgestellt. In „Sturm am Manaslu“ erinnern sich die Überlebenden auf Schloss Juval an die Ereignisse am Manaslu zurück. Der Reinerlös der Premiere geht an die NepalHilfe Tirol.