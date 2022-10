Sattelschlepper fuhr bei Nassereith auf Auto auf: Zwei Personen verletzt

Nassereith – Bei einem Unfall auf der Mieminger Straße (B189) wurden am Donnerstagnachmittag ein Mann und eine Frau verletzt. Gegen 16 Uhr hielt eine 71-Jährige bei Nassreith ihren Wagen an, weil sie nach links abbiegen wollte. Auch ihr 78-jähriger Ehemann, der in einem weiteren Pkw folgte, stoppte. Ein Lkw-Lenker übersah – nach eigenen Angaben wegen der tiefstehenden Sonne – die beiden Autos.