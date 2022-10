Lebenshilfe Lienz: Kunst schaffen über Grenzen hinweg

Anras – Die Kunstwerkstätten der Lebenshilfe in Bruneck und in Lienz tun sich zu einem Projekt zusammen. Vom 4. bis zum 6. November findet im Anraser Pfleghaus unter dem Motto „Inklusion – Kreativität – Wertschätzung“ ein Wochenende der Begegnung statt. Die Kunstschaffenden, 15 aus Lienz und zehn aus Bruneck, lernen einander kennen und präsentieren gemeinsam ihre Werke. Die Ausstellung wird am 4. November um 18 Uhr eröffnet, danach laden die Künstler Julian Messner (Bruneck) und Gerwin Farcher (Lienz) zu einer Führung. Weitere Programmpunkte des Wochenendes: ein Theaterstück, eine Lesung und ein Konzert der Gruppe miteinanders.

Die Kunstwerkstatt Akzent in Bruneck gibt es seit elf Jahren, seit 2020 ist eine Galerie dabei, erläutert Koordinatorin Sarah Zingerle. Menschen mit Behinderung finden hier einen geschützten Platz, um ihrer Kreativität freien Lauf zu lassen. Die Palette reicht von Malerei und Theater über Literatur und Fotografie bis zur Musik. Das Lienzer Konzept umfasst ebenfalls eine Werkstätte mit Galerie. „Wer neu zu uns kommt, kann alles ausprobieren, von der Skulptur bis zur Computergrafik“, schildert Leiter Rudi Ingruber. Talent und Freude an der Kunst sind hier wie dort Vorbedingungen für eine Aufnahme in der Werkstätte. Tatsächlich haben sich einige Künstler schon einen Namen gemacht, etwa bei der Documenta in Kassel.