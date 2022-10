Reutte überrascht mit 89-jähriger Ehrenbürgerin Dorothea Knittel

Reutte – Die 89-jährige Geehrte würde wohl eher die Wendung „Über den Tellerrand hinausschauen“ gebrauchen, aktuell hip hingegen ist der Anglizismus „Out-of-the-box-Denken“. Genau das hatte Bürgermeister Günter Salchner im Sinn, als es um die Frage der Verleihung einer möglichen neuen Ehrenbürgerschaft in Reutte ging. Die Person sollte weiblich sein und gewiss nicht in der Öffentlichkeit stehen müssen. Verborgene Größe sollte publik gemacht werden. Der Gemeinderat dachte gleich unkonventionell und kreativ. Heraus kam Dorothea Knittel, ehemalige Chefin der Bäckerei Knittel. Die gläubige Reuttenerin, in Südtirol geboren, führte den Betrieb nach dem frühen Tod ihres Mannes lange Zeit alleine. Sie verstand sich aufs Geben, im Verborgenen, mit Vorliebe den Franziskanern, aber auch vielen anderen, „die Hunger leiden. Denn es ist ein Pflicht, zu geben und mit armen Menschen zu teilen“, so die neue Ehrenbürgerin. Unter anderem verschenkte sie auch immer wieder die im Außerfern bekannten Knittel-Semmeln und leerte vorne zu ein üppiges Sparbüchlein an Hilfsbedürftige, bis nichts mehr drauf war. „Inzwischen ist alles weg und ich kann nun leider nichts mehr geben. Nun muss ich schauen, dass ich mit der Pension über die Runden komme“, erklärt die Wohltäterin frei heraus.