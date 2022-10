Damit der letzte Wille umgesetzt wird

Eine fremdhändige Verfügung ist eine letztwillige Verfügung, die der Verfügende nicht eigenhändig geschrieben hat. In diesem Zusammenhang verlangen die gesetzlichen Bestimmungen, dass der Verfügende die Urkunde in Gegenwart von drei gleichzeitig anwesenden Zeugen eigenhändig unterschrieben und mit einem eigenhändig geschriebenen Zusatz versehen hat, dass die Urkunde seinen letzten Willen enthält. Die Identität der Zeugen muss aus der Urkunde hervorgehen und es müssen die Zeugen mit einem auf ihre Eigenschaft als Zeugen hinweisenden und eigenhändig geschriebenen Zusatz unterschreiben. Der Inhalt der letztwilligen Verfügung muss den Zeugen nicht bekannt sein. Von der höchstgerichtlichen Rechtsprechung wurden die formalen Anforderungen an fremdhändige Testamente in den letzten Jahren laufend verschärft, sodass es zweckmäßig ist, dass fremdhändige Verfügungen auf diese neuen Anforderungen der Rechtsprechung hin überprüft werden, um eine Ungültigkeit, die in der Praxis dazu führt, dass – oftmals entgegen dem Willen des Verstorbenen – die gesetzliche Erbfolge greift, zu vermeiden bzw. rechtzeitig zu reparieren.