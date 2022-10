Österreich verlängert Kontrollen an Grenze zur Slowakei

Kontrollen am Grenzübergang in Niederösterreich.

Wien – Österreich verlängert die Kontrollen an der Grenze zur Slowakei, hieß es am Freitag aus dem Innenministerium. Am Vortag hatte bereits Tschechien angekündigt, die Kontrollen zu verlängern – in einem ersten Schritt um 15, in weiterer Folge um 30 Tage. Auch die österreichischen Kontrollen laufen vorerst für 15 Tage weiter.