Unbekannter stahl Geldtasche in Kirchdorf, mehr als 1000 Euro Schaden

Kirchdorf – Ein Unbekannter hat vermutlich am Donnerstandnachmittag die Geldtasche eines 63-Jährigen in Kirchdorf gestohlen und sich dann damit aus dem Staub gemacht. Der Bestohlene bemerkte das jedoch erst am Freitag und erstattete Anzeige.

Dem vorausgegangen war die Beobachtung einer Zeugin. Die 32-Jährige alarmierte am Donnerstag die Polizei, nachdem sie gesehen hatte, wie ein Unbekannter vor einem Haus in Kirchdorf eine Geldtasche ausräumt und das leere Portemonnaie in den Bach wirft. Im Anschluss sah die Frau den mutmaßlichen Dieb in einem weißen Auto mit deutschem Kennzeichen über die Wenger Straße in Richtung Kössen davonfahren. Die Frau alarmierte die Polizei. Eine Fahndung in der Umgebung blieb jedoch erfolglos.