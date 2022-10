Schachklub Jenbach: Rundes Jubiläum und spannende Turniere

Wer wird schachmatt gesetzt? Am kommenden Donnerstag wird es sich zeigen, wenn die Erste Bundesliga im VZ Jenbach gastiert.

Jenbach – Eigentlich hätte Österreichs erfolgreichster Schachklub ja schon 2021 groß sein 50-jähriges Vereinsbestehen feiern wollen. Doch wegen Corona und all der einschränkenden Maßnahmen wird die Jubiläumsfeier des Schachklubs Sparkasse Jenbach nun nachgeholt.

Gefeiert wird am morgigen Sonntag, den 30. Oktober, ab 14 Uhr, in den Klubräumlichkeiten des Vereins. Mit dabei sind jene, die sich rechtzeitig dafür angemeldet haben. Das Besondere: Der deutsche Großmeister Uwe Bönsch wird ein Simultan gegen 15 Spieler und Spielerinnen spielen. Bönsch ist seit 20 Jahren Klubmitglied in Jenbach. Wie es sich für eine Jubiläumsfeier gehört, werden auch Gründungsmitglieder und langjährige Mitglieder geehrt.