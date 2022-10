Judith Fegerl „Im Vektor“: Unter Spannung stehende Räume

Die Arbeit „encapsul“ passt optimal in den Münzerturm der Burg Hasegg. Judith Fegerls Arbeiten machen Energiekreisläufe sichtbar. © Jarosch

Hall i. T. – Der Raum ist bei Judith Fegerl keine statische Struktur. Er ist in Bewegung. Er lebt – und steht unter Spannung. Das hat die Künstlerin in etlichen Interventionen bereits bewiesen. 2013 hat sie im Bozner Museion wie eine Chirurgin das Seziermesser angesetzt, Wände aufgebrochen und Dahinterliegendes sichtbar gemacht. Glühende Drähte ziehen sich durch das Innere des „White Cube“ wie ein flirrendes Nervensystem. Raum ist eben nicht tote Hülle. Eher flexibel formbarer Körper: 2017 hat Fegerl in ihrer Einzelausstellung im Taxispalais mit dem Entfernen einer Wand den lange versperrten Blick in den Innenhof freigelegt. Umoperieren geht auch weniger martialisch: Unter Spannung stehende Drähte zogen zarte Zeichnungen (Brandspuren!) über die Wand.

In der neuen Ausstellung von Fegerl in Tirol sind Eingriffe in die Struktur jedoch tabu. Nicht einmal Nägel darf Kuratorin Maria Köfler in die historische Struktur der Münze Hall schlagen. Auch nicht „Im Vektor“, wo die zeitgenössische Kunst in der Burg Hasegg Platz findet. Also hat die 1977 geborene Fegerl, die vor Kurzem mit dem Dagmar-Chobot-Skulpturenpreis ausgezeichnet wurde, Arbeiten nach Hall mitgebracht, die abseits ihrer raumspezifischen Befragungen im Atelier entstehen. Und sich inzwischen etwa in der Landessammlung Niederösterreich befinden. „Federspiel“ etwa, in dem Fegerl gespannte Federn in Bronze gießen ließ. Potenzielle Energie wird feste Form.

Im Vektor Burg Hasegg 6, 6060 Hall i. T., bis 30. Dezember 2022, 10–17 Uhr.

Eine gewisse Spannung – und besonders ihr Interesse an mathematischen Grundprinzipien – durchzieht auch Fegerls Arbeiten auf Papier. Gleich mehrfach ist der Tesserakt, die Übersetzung des Würfels in die vierte Dimension, Thema – animiert als Video ebenso wie in der dazugehörigen Serie von Zeichnungen. Auf den Punkt gebracht werden Fegerls Überlegungen in der zentralen Arbeit „encapsul“, die ebenjene Würfelidee Skulptur werden lässt. Als zwei ineinander verschachtelte Formen, die über sechs Steckdosen mit dem Raum verbunden sind. Strom fließt – theoretisch. Doch wer versorgt hier eigentlich wen?

So führen Fegerls minimale Gesten über Umwege in eine sehr zeitgenössische Debatte um Abhängigkeitsverhältnisse. Selbst jene, die außerhalb des Ausstellungsraums gerade Thema sind. Aber auch innerhalb ist Energie gefragt – allein zum Erklimmen des Turms. Auf halbem Weg erwartet BesucherInnen eine neue (Lockdown-)Arbeit der Künstlerin. Energie in diese Ausstellung zu stecken, lohnt sich also in jedem Fall.