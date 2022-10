Gegen den Trend: Heim in Ehenbichl hat Zulauf bei Mitarbeitern

Ehenbichl – Das Haus Ehrenberg in Ehenbichl ist das größere der beiden Pflegeheime im Außerfern. Die nahe am Bezirkskrankenhaus gelegene Einrichtung unterliegt natürlich auch all den übergeordneten Strömungen, die es Pflegeeinrichtungen derzeit so schwer machen, qualifiziertes Personal zu finden – könnte man meinen. Die Uhren in Ehenbichl laufen aber anders, und das nicht zufällig.