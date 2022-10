Landwirtschaftskammer zieht Bilanz: Eine gute Ernte und wachsende Sorgen

Innsbruck – Bei manchen Kulturen ein bisschen weniger, bei den anderen wiederum ein wenig mehr Ertrag, alles in allem aber zufriedenstellend. Diese Bilanz über die heurige Ernte zogen gestern Vertreter der Tiroler Landwirtschaftskammer (LK) bei einer Pressekonferenz in Innsbruck. Dass die Bauern von großen Ausfällen verschont blieben, hängt aber auch mit einer ordentlichen Portion Wetterglück zusammen. „Wir waren eine Insel der Seligen“, sagte Wendelin Juen, Leiter der Fachbereiche Spezialkulturen und Markt. In einigen Nachbarregionen habe Dürre große Schäden angerichtet, durch die Erderwärmung werden solche Extremereignisse wahrscheinlicher. Und deshalb wachsen hierzulande nicht mehr nur Obst und Gemüse, sondern auch die Sorgen vor den Folgen des Klimawandels.