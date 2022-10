Verträge stehen: „Mobilitätsdrehscheibe“ in Rum kann nun rotieren

Rum – Es waren lange, zähe, phasenweise kontrovers geführte Gesprächsrunden: Die Rede ist von den Verhandlungen zwischen Marktgemeinde Rum, ÖBB und Land Tirol über die Verträge für die „Mobilitätsdrehscheibe“ Bahnhof Rum. Der Verkehrsknoten wird nicht nur barrierefrei, sondern gewinnt als künftige Endstation der Tram-/Regionalbahnlinie 5 weiter stark an Bedeutung. Nun liegt ein Verhandlungsergebnis vor, mit dem sich die Gemeindepolitik sehr zufrieden zeigt – der Rumer Gemeinderat votierte in seiner jüngsten Sitzung einstimmig für den Vertragsabschluss.

Strittig war aus Sicht der Gemeindeführung lange Zeit die Frage nach den Wartungs- und Instandhaltungsverpflichtungen, die man am Bahnhofsareal übernehmen sollte. Auf Rumer Seite wurde wiederholt Kritik an „Knebelverträgen“ der ÖBB laut.

„Wir waren stets bereit, gewisse Aufgaben zu übernehmen“, betont BM Josef Karbon, „die Summen, die im Raum standen, waren für uns aber nicht akzeptabel.“ Die Betreuungsaufgaben seien von den ÖBB anfangs mit ca. 1,1 Mio. Euro, gerechnet auf 30 Jahre, kapitalisiert worden. In vielen Verhandlungsrunden sei es nun gelungen, diese Kosten für die Gemeinde auf rund ein Drittel, 442.000 Euro, zu reduzieren. Möglich sei dies etwa, weil die Gemeinde einige Leistungen – wie die Wartung und Instandhaltung der neuen Aufzüge am Bahnhof – selbst ausgeschrieben habe. Diverse Reinigungsarbeiten im südlichen Bereich des Bahnhofs wiederum übernimmt das Land.

Zudem gab es eine Wende in Sachen öffentlicher WC-Anlage: Diese wird nun doch von den ÖBB errichtet und bezahlt. Im Vorjahr hatten die Bundesbahnen dies noch abgelehnt, unter Verweis auf den Ausstattungskatalog für Bahnhöfe, der sich nach dem Fahrgastaufkommen bzw. der überregionalen Bedeutung von Bahnhöfen richte. Die Marktgemeinde hatte damals angedacht, selbst zumindest eine kleine Toilettenanlage zu errichten.

Nun kommt auf die Kommune hier „nur“ die Reinigung und Instandhaltung der WC-Anlage zu. Zu den weiteren Betreuungspflichten zählen Reinigung (Unterführung, Vorplätze etc.), Winterdienst, Grünanlagenpflege oder die Notbefreiung der Lifte. Bei der geplanten Errichtung einer Bike-&-Ride-Anlage am Bahnhof wiederum leistet Rum einen Investitionskostenbeitrag von 25 % (131.000 Euro), den Rest tragen ÖBB (50 %) und Land (25 %).

BM Karbon zeigt sich „stolz, dass wir einen optisch ansprechenden neuen Bahnhof für unsere Gemeinde bekommen“. Die ÖBB seien ebenfalls sehr froh, „dass die Herstellung dieser modernen Bahninfrastruktur jetzt auch formell unter Dach und Fach ist“, sagt Pressesprecher Christoph Gasser-Mair. Der barrierefreie Bahnhof selbst werde noch heuer endgültig in Betrieb gehen, weite Teile sind schon jetzt fertig. Vorplatzgestaltung und Bike & Ride folgen dann nächstes Jahr.

Warum die ÖBB in Rum – so wie auch am Bahnhof Hall, wo seit Jahren nur eine provisorische Notlösung mit Plastikcontainern besteht – nun doch auf eigene Kosten WC-Anlagen errichten, dazu gibt es seitens der Bahn keine näheren Angaben.