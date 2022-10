Toyotas Rezepte gegen das Verschwinden von Kleinstwagen

Wien – Als elektrifizierte High-Performance-Submarke will Opel das Kürzel „GSe“ vermarkten. Entsprechende Astra-Versionen haben die Rüsselsheimer vor wenigen Wochen vorgestellt, am letzten Mittwoch, dem Staatsfeiertag, legte Opel mit einem zweiten GSe-Modell nach: dem Grandland GSe. Auch hier verspricht das Unternehmen, Teil des Stellantis-Verbundes, eine „dynamische Kombination“, nämlich „Sportwagen-Feeling mit Elektroallrad und SUV-Style“.

Wie beim Astra GSe und dem Astra Sports Tourer GSe kommt auch beim Grandland GSe ein Plug-in-Hybrid zum Einsatz – allerdings in einer etwas anderen Konfiguration. Im Grandland GSe arbeitet ein 1,6-Liter-Vierzylinder-Turbobenziner mit zwei Elektroaggregaten zusammen. In 6,1 Sekunden beschleunigt das Fahrzeug von null auf 100 km/h, so wie wir es vom schon erhältlichen 300 PS starken Grandland Hybrid4 kennen.