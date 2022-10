Landwirt (59) stürzte in Matrei in Osttirol mit E-Bike zehn Meter in Bachbett ab

Matrei i.O. – Ein 59 Jahre alter Einheimischer ist Freitagabend in Matrei in Osttirol mit seinem E-Bike verunglückt und musste von der Bergrettung geborgen und ins Krankenhaus eingeliefert werden. Laut Polizei war der Mann nur rund 200 Meter von seinem Bauernhof entfernt aus ungeklärter Ursache zehn Meter in ein steil abfallendes Bachbett gestürzt.