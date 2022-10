Obama ruft zur Wahl auf: „Steht auf von der Couch, legt das Handy weg!"

Washington – Vor den hart umkämpften Kongress-Zwischenwahlen in den USA hat Ex-Präsident Barack Obama vehement zum Wählen aufgerufen. "Steht auf von der Couch und geht wählen", rief er am Freitag bei einer Wahlkampfveranstaltung im US-Staat Georgia. "Legt euer Handy weg, lasst TikTok in Ruhe - geht wählen." Es war der erste Wahlkampfauftritt des Ex-Präsidenten für seine Demokraten vor den Zwischenwahlen am 8. November.