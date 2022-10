Ukraine fordert FIFA-Ausschluss für Russland und Iran

„Jeder ist verantwortlich für das, was in seinem Land passiert und dafür, dass er Vertreter eines Landes ist, das die ganze Welt als Bedrohung für die ganze Welt erkannt hat", sagte Pawelko in einem Interview der ARD-Sportschau. Russland sei eine „terroristische Organisation, die Menschen tötet", ergänzte der 47-Jährige.