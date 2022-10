Neue Bolsonaro-Amtszeit wäre wohl Todesstoß für „Grüne Lunge der Welt“

Rauchwolken über dem Amazonasgebiet: In der "Grünen Lunge" der Welt brennt es immer häufiger. © AFP/Magno

Brasilia – Über die Auswirkungen, die eine zweite Amtszeit des brasilianischen Präsidenten Jair Bolsonaro für das Ökosystem Amazonien hätte, ist in den vergangenen Wochen viel geschrieben worden. Denn es liegt nahe anzunehmen, dass die unter ihm wieder stark angestiegene illegale Abholzung des Urwaldes sich beschleunigen dürfte. Für das Ökosystem Amazonien könnte das praktisch der Todesstoß sein.

Entgeltliche Einschaltung

Die Pflanzen des Regenwaldes binden große Mengen des Treibhausgases Kohlendioxid aus der Luft und wandeln es in Sauerstoff und Biomasse um. Aktuelle Studien haben herausgefunden, dass der Amazonaswald eine oberirdische Biomasse von circa 90 Milliarden Tonnen besitzt, wovon die Hälfte gebundener Kohlenstoff ist. "Diese Wälder puffern mit der Kohlenstoffbindung teilweise den CO2-Anstieg in der Atmosphäre und damit den Klimawandel ab", erklärt Rico Fischer, Wissenschafter am Helmholtz-Zentrum Leipzig.

Doch das funktioniert nur mit einem halbwegs intakten Ökosystem. Aber Landraub, Ausdehnung der Anbauflächen für Soja und illegale Holz- und Goldextraktion fressen sich immer tiefer in das einstmals sechs Millionen Quadratkilometer große Gebiet hinein. Dieses erstreckt sich auf neun Staaten, wobei der weitaus größte Teil, rund 60 Prozent, auf Brasilien entfallen, von dessen Staatsgebiet es wiederum fast die Hälfte bedeckt.

Ökosystem steuert auf Kipppunkt zu

Durch Abholzung ist der Wald nun bereits um rund 15 Prozent geschrumpft. In Brasilien, das mehr als die Hälfte des Waldes umfasst, sind mehr als 19 Prozent verschwunden. Geht es so weiter, steuert das Ökosystem auf einen Kipppunkt zu. Das Ergebnis ist eine zerstückelte Landschaft von Waldflächen. Diese Waldzerschneidung hat in den vergangenen Jahren zugenommen, sodass bereits 25 Prozent des Amazonaswalds fragmentiert und damit gestört sind.

5 x 1 SAMSUNG QLED Smart TV zu gewinnen TT-ePaper 4 Wochen gratis ausprobieren, ohne automatische Verlängerung Jetzt teilnehmen Ich bin bereits Abonnent

Schätzungen gehen weit auseinander, bei welcher Abholzungsrate sich der Wasserkreislauf im Amazonas so ändern würde, dass der gesamte Regenwald kollabiert. Aber es ist nicht auszuschließen, dass eine kritische Rate bald erreicht sein könnte. Niklas Höhne, Professor für Klimaschutz an der Uni Wageningen

Nur wenn genügend gesunde Bäume vorhanden sind, funktioniert der Wasserkreislauf, der den Amazonas am Leben erhält. Ein Wassermolekül, das den Amazonas durchquert, kann bis zu sechsmal als Regen fallen. Wenn durch Dürre, Feuer oder Abholzung zu viele Bäume beschädigt werden, sinkt die Niederschlagsquote, und dadurch gibt es weniger Vegetation – ein Teufelskreis. Bereits 2018 beschrieben die beiden Wissenschafter Carlos Nobre und Thomas Lovejoy diesen Kipppunkt.

Große Regionen könnten sich in Savanne verwandeln

Unstrittig ist, dass dieser Effekt in naher Zukunft eintreffen wird. Einzige wissenschaftliche Uneinigkeit gibt es über den genauen Zeitpunkt, wie Niklas Höhne, Professor für Klimaschutz an der Wageningen Universität in den Niederlanden, erklärt. "Schätzungen gehen weit auseinander, bei welcher Abholzungsrate sich der Wasserkreislauf im Amazonas so ändern würde, dass der gesamte Regenwald kollabiert. Aber es ist nicht auszuschließen, dass eine kritische Rate bald erreicht sein könnte. Heute sind bereits etwa 17 Prozent des Amazonas abgeholzt. Schätzungen gehen von einem Kollaps bei 40 Prozent aus, einer neuen Schätzung zufolge sogar schon bei 20 bis 25 Prozent." Die Folge: Große Regionen des Amazonas könnten sich schon bald in ein Ökosystem verwandeln, das eher einer Savanne ähnelt.

Viel spricht dafür, dass die Zunahme des Waldverlustes in Brasilien auf den neuen umwelt- und agrarpolitischen Kurs der Bolsonaro-Regierung zurückzuführen ist. Zusätzlich haben längere Trockenperioden die Wälder anfälliger für Waldbrände gemacht. Jan Börner, Professor für Bioökonomie an der Uni Bonn

In einigen Gebieten zeigen sich bereits negative Folgen, hat sich der positive Effekt bereits umgekehrt. "Dort sind die Wälder bereits von einer Kohlenstoffsenke, die CO2 aufnimmt, zu einer Quelle von Treibhausgasemissionen geworden", sagt Rico Fischer. Weitere Waldrodung, aber auch die Erderwärmung könnten künftig sogar dazu führen, dass mehr und mehr Gebiete im Amazonas austrocknen und sich so verändern, dass der Wald seine Funktion als "grüne Lunge" verliert. "Gebremst werden kann dieser Prozess nur, wenn die Entwaldung des Amazonas gestoppt wird."

"In den ersten drei Jahren der Regierung von Jair Bolsonaro (2019-2021) sind nach offiziellen Zahlen des brasilianischen Raumforschungsinstituts INPE über 34.000 Quadratkilometer tropischen Regenwalds in der Amazonasregion gerodet worden", erklärt Jan Börner, Professor für Ökonomik Nachhaltiger Landnutzung und Bioökonomie an der Universität Bonn. Das entspricht fast 40 Prozent der Fläche Österreichs. "Viel spricht dafür, dass die Zunahme des Waldverlustes in Brasilien auf den neuen umwelt- und agrarpolitischen Kurs der Bolsonaro-Regierung zurückzuführen ist. Zusätzlich haben längere Trockenperioden die Wälder anfälliger für Waldbrände gemacht."

Auch Bolsonaros Vorgänger Temer auf Anti-Naturschutz-Kurs

Es gebe immer mehr Belege dafür, dass die von der Regierung Bolsonaro (und vor ihm Michel Temer) vorgenommenen politischen Änderungen zu einer beschleunigten Abholzung und Degradierung sowie zu zunehmender Gewalt und Menschenrechtsverletzungen im Amazonasgebiet geführt hätten, sagt Rachael Garrett, Professorin für Umweltpolitik an der ETHZ in Zürich.

Als Michel Temer 2016 die Regierung übernahm, kürzte er das Budget des Umweltministeriums um 100 Millionen Dollar. Außerdem begann er, Umweltkontrollen zu lockern. Bolsonaro wurde zwei Jahre später mit einer extrem umweltfeindlichen Haltung gewählt und war rücksichtslos effektiv bei der Demontage wichtiger Finanzierungsströme und Gesetze, die zur Durchsetzung von Anti-Abholzungsgesetzen erforderlich sind. "Darüber hinaus sind viele Wissenschaftler der Meinung, dass seine aggressiven Äußerungen gegenüber der indigenen Bevölkerung dazu beigetragen haben, dass die Übergriffe und Konflikte gegen diese gefährdeten Gemeinschaften zugenommen haben und eine Welle von Landraub, Bergbau und Abholzung ausgelöst haben, die zu einem Wiederanstieg der weltweit höchsten Entwaldungsraten geführt haben", so Garrett.

Dass es auch einmal anders ging, zeigt ein Blick in die Vergangenheit. Im ersten Jahrzehnt des Jahrtausends wurde Brasilien dafür gelobt, den Waldverlust deutlich verlangsamt zu haben. Die Entwaldungsrate sank zwischen 2004 und 2012 um rund 80 Prozent – dank politischen Gegensteuerns. Seither nimmt die Rate wieder zu. (Von Andreas Nöthen/APA)