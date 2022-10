Sieg in letzter Minute: WSG Tirol feierte bei Klagenfurt 3:2-Erfolg

Bereits nach zwei Minuten traf Thomas Sabitzer zum 1:0 für die WSG. © GEPA pictures/ Wolfgang Jannach

Klagenfurt – Die WSG Tirol feierte am Samstag den dritten Ligaspiel in Serie. Die Silberberger-Elf holte bei Austria Klagenfurt einen 3:2-Erfolg. Thomas Sabitzer (2.) und Alexander Ranacher (42.) hatten die Wattener mit 2:0 in Führun gebracht. Markus Pink mit einem Doppelpack (44., 76.) sorgte für den zwischenzeitlichen Ausgleich. Valentino Müller sorgte mit seinem Tor zum 3:2 in der 90. Minute für kollektiven grün-weißen Jubel.

In der Tabelle überholten die Tiroler die Kärntner mit nun 20 Punkten und liegen auf Rang vier. Für die WSG geht es kommende Woche mit einem Heimspiel gegen die Austria weiter (Sonntag/14.30 Uhr - live TT.com-Ticker).

⚽ Bundesliga, 14. Spieltag 🟢 Samstag: Red Bull Salzburg - TSV Hartberg 1:0 (0:0). Tor: 1:0 (48.) Okafor

Tor: 1:0 (48.) Okafor Austria Klagenfurt - WSG Tirol 2:3 (1:2). Tore: 0:1 (2.) Sabitzer, 0:2 (42.) Ranacher, 1:2 (44.) Pink, 2:2 (76.) Pink, 2:3 (90.) Müller. Aufstellung WSG: Oswald - Ranacher, Bacher, Behounek, Schulz - Sulzbacher, Müller, Blume (69. Rogelj) - Ogrinec (64. Okungbowa) - Prelec, Sabitzer (85. Prica)

Austria Wien - SCR Altach 14.30 Uhr

Sturm Graz - SV Ried 17.00 Uhr

⚽ Zum Spielverlauf: Beide Trainer hatten nach den zuletzt starken Auftritten keine Gründe für Veränderungen. Klagenfurt-Coach Peter Pacult, der am gestrigen Freitag sein Arbeitspapier bei den Kärntnern bis 2025 verlängert hatte, schickte dieselbe Elf wie beim 1:0-Auswärtserfolg bei Rapid auf den Platz. Sein Gegenüber Thomas Silberberger tat es ihm gleich, auch er vertraute auf die gleiche Startformation wie beim 5:1-Sieg in Hartberg in der Vorwoche.

Die Gäste aus Tirol erwischten den deutlich besseren Start in die Partie. Bereits nach 83 Sekunden traf Sabitzer nach einer ideal getimten Flanke von Sandi Ogrinec per Kopf zur Führung - das zweitfrüheste Tor in der Bundesliga-Geschichte der WSG. Daraufhin wirkten die Klagenfurter geschockt, die Tiroler blieben am Drücker. Ein erneuter Kopfball von Sabitzer fiel zu unplatziert aus (14.), ein Treffer von Nik Prelec wurde aufgrund einer Abseitsstellung zurecht aberkannt (18.).

Ein Spiel, das an Dramatik nicht zu überbieten war. Besser als in der ersten Hälfte können wir nicht spielen. Nach dem Anschlusstreffer wussten wir aber, dass es schwer wird. Das späte 3:2 und der aus meiner Sicht verdiente Sieg war unserer größeren Gier zu verdanken. Thomas Silberberger, WSG-Trainer

In der Folge ließ der Druck der WSG nach der starken Anfangsphase etwas nach, auf beiden Seiten gab es lange Zeit keine gefährlichen Szenen. Dies änderte sich kurz vor der Pause. Zunächst vollendete Ranacher einen schnell vorgetragenen Konter per Kopf zur 2:0-Führung für die Gäste (42.). Praktisch im Gegenzug gelang Pink der Anschlusstreffer. Der Torjäger traf nach einer Flanke von Sinan Karweina durch einen wuchtigen Kopfball.

Nach der Pause fanden die Klagenfurter nach einer überschaubaren ersten Hälfte etwas besser ins Spiel. Für den ersten Aufreger im zweiten Spielabschnitt sorgte allerdings WSG-Angreifer Prelec, sein Treffer wurde abermals aufgrund einer Abseitsposition aberkannt (50.). Der erste gefährliche Szene der Austria fand der zur Pause eingewechselte Rico Benatelli vor, sein Abschluss ging knapp über das Tor (59.).

Klagenfurt agierte mit Fortdauer der Partie offensiver. Eine Viertelstunde vor Schluss erzielte Pink den Ausgleich. Der Angreifer war nach einer Freistoß-Flanke abermals per Kopf zur Stelle (76.) - sein bereits zehnter Saisontreffer. Wenig später scheiterte Prelec aus aussichtsreicher Position an Tormann Phillip Menzel (82.). Kurz vor Schluss gelang den Gästen aus Tirol doch noch der viel umjubelte Siegtreffer. Valentino Müller traf aus kurzer Distanz (90.).

Rapid-Ausgleich in der zehnten Minute der Nachspielzeit

In den weiteren Samstagsspielen feierte Salzburg mit einer Rotations-Elf eine gelungene Generalprobe für das Champions-League-Match am Mittwoch gegen den AC Milan. Die Jaissle-Truppe besiegte Schlusslicht Hartberg durch einen Okafor-Treffer 1:0.

Die Rapid-Achterbahnfahrt setzte sich unterdessen mit einem 3:3-Unentschieden bei Aufsteiger Austria Lustenau fort. Der Ausgleichstreffer für die Wiener fiel dabei erst in der 10. (!) Minute der Nachspielzeit. (TT.com)