78-jähriger Wanderer stürzte bei Thiersee 50 Meter in den Tod

Thiersee, Karres – Am Veitsberg in Thiersee kam am Samstag ein Wanderer ums Leben, bestätigte die Polizei gegenüber der Tiroler Tageszeitung. Zum Unfall kam es demnach gegen 12 Uhr beim Abstieg nahe der Grabenbergalm: Der 78-jährige Einheimische, der mit einem Bekannten unterwegs war, verlor das Gleichgewicht und stürzte rund 50 Meter über steiles, felsdurchsetztes Gelände ab.