E-Biker (50) bei Sturz am Gerlosberg schwer verletzt

Gerlosberg – Mit schweren Verletzungen musste ein 50-jähriger E-Bike-Fahrer am Samstag ins Krankenhaus Schwaz geflogen werden. Laut Polizei rutschte dem Deutschen kurz nach 17 Uhr in einer Kurve am Gerlosberg das Vorderrad weg, er stürzte und verletzte sich am rechten Schlüsselbein.