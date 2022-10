Streit in Innsbruck endete mit Messerstich in den Bauch

Innsbruck – In einem Geschäft am Innsbrucker Hauptbahnhof kam es Samstagnachmittag zu einer Auseinandersetzung zwischen einem 15-jährigen Iraker und einem 34-jährigen Österreicher. Der Ältere wurde dabei nach ersten Erkenntnissen vom 15-Jährigen mit einem Klappmesser bedroht. Der Österreicher schlug laut Polizei dem Iraker gegen das linke Ohr und packte ihn am Hals. Dadurch erlitt der Jugendliche Verletzungen unbestimmten Grades am Ohr und mehrere Würgemale am Hals.