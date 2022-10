Sportwagenlenker attackierte Ehepaar in Innsbruck und fuhr Mann nieder

Innsbruck – Ein verstörender Vorfall ereignete sich am Samstagabend in der Innsbrucker Innenstadt. Gegen 21.15 Uhr hielt ein bislang Unbekannter seinen Sportwagen auf dem Gehsteig in der Maria-Theresien-Straße an und machte mit seinem Beifahrer Selfies. Ein vorbeikommendes Ehepaar beschwerte sich darüber, dass der Lenker den Motor mehrfach laut Aufheulen ließ. Daraufhin kam es zu einem Handgemenge.