Von betrunkener Geisterfahrerin gestreift: Schock für Lenker auf A9

Seiersberg – Eine betrunkene Geisterfahrerin hat am Samstagabend auf der A9 bei Graz mit ihrem Auto einen anderen Pkw gestreift, wobei zum Glück nur Sachschaden entstand. Ein Vortest durch die Polizei ergab eine schwere Alkoholisierung. Den Führerschein konnten die Beamten der 26-Jährigen nicht mehr abnehmen – den hatte sie schon vor einiger Zeit in Slowenien abgeben müssen, wie die Landespolizeidirektion mitteilte.

Die bosnische Staatsbürgerin war kurz nach 19.00 Uhr auf der Pyhrnautobahn (A9) nach Norden – vermutlich von Kalsdorf bis Seiersberg – entgegen der Fahrtrichtung unterwegs. In Seiersberg streifte sie einen ihr in der korrekten Fahrtrichtung entgegenkommenden Pkw. Danach hielt sie ihren Wagen auf dem dritten Fahrstreifen an. Der andere Autofahrer konnte seinen Wagen auf dem Pannenstreifen stoppen.