16-Jährigem explodierte Böller in der Hand: Zwei Finger teilamputiert

Wien – Einem 16-Jährigen ist am Samstagabend in Wien-Penzing ein Böller in der Hand explodiert, berichtete die Wiener Berufsrettung am Sonntag. Der Bursch wurde gegen 21.40 Uhr zunächst notfallmedizinisch versorgt werden, im Spital mussten ihm zwei Finger teilamputiert werden, so die Sprecherin Corina Had. Vier anderen Burschen wurde bereits zuvor illegale Pyrotechnik in Floridsdorf abgenommen, sagte Polizeisprecher Markus Dittrich.