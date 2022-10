Von Sonne geblendet: Lenker (60) prallte im Sellrain gegen Bäume

Sellrain – Mit dem Notarzthubschrauber musste am Sonntag ein 60-jähriger Einheimischer nach einem Unfall auf der Sellraintalstraße in die Klinik geflogen werden. Der Autolenker kam gegen 9.45 Uhr im Gemeindegebiet von St. Sigmund in Fahrtrichtung Kühtai von der Straße ab, nachdem er laut eigenen Angaben stark von der Sonne geblendet worden war.

Der Pkw kollidierte zunächst mit einer Straßenlaterne und einem Leitpflock und stürzte dann rund drei Meter über eine Böschung in eine Baumgruppe. Die Bäume verhinderten den Absturz in das darunterliegende Bachbett. Am Auto entstand großer Schaden, der Lenker wurde nach der Erstversorgung mit Verletzungen unbestimmten Grades in die Klinik Innsbruck geflogen.