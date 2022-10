250 Bäume als Zeichen für Klimaschutz in Telfs

Telfs – „Unwetter sowie Sturm­ereignisse, Überflutungen, Muren und zahlreiche weitere Großschadensereignisse zeigen, dass sich der Klimawandel auch auf Tirol auswirkt“, erklärt Landes-Feuerwehrkommandant-Stv. Hannes Mayr. Das stellt auch die Feuerwehren zunehmend vor Herausforderungen. Österreichweit hat die Feuerwehrjugend nun eine Klimaschutz-Aktionswoche durchgeführt – auch in Tirol. Dabei wurden in einem ersten Schritt in Telfs 250 Bäume gesetzt und damit drei von Windwurf betroffene Flächen aufgeforstet.